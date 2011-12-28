Янукович заветував закон про право не враховувати інший закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо регуляторних актів», який Верховна Рада ухвалила 9 грудня 2011 року.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається, законом передбачалося скасувати вимогу щодо урахування органами місцевого самоврядування під час здійснення регуляторної діяльності положень закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

На сьогодні, як свідчить практика, регуляторні акти органів місцевого самоврядування не завжди відповідають встановленим вимогам. За статистичними даними, із 58 тис. скасованих регуляторних актів органів місцевого самоврядування понад 35 тис. скасовано саме з підстав їх невідповідності принципам державної регуляторної політики.

На думку глави держави, скасування таких вимог призведе до руйнування єдиної прозорої моделі прийняття актів та не дозволить удосконалити політику дерегуляції і спрощення ведення бізнесу на державному та регіональному рівні, що залишається серед пріоритетних завдань у контексті розвитку підприємництва та створення сприятливих умов для залучення інвесторів.