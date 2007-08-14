Квартиру соратника Луценка пограбували другий раз за два тижні

Вчора, 13 серпня, удруге за два тижні, була пограбована квартира Олеся Донія – голови Центру досліджень політичних цінностей і голови художнього об`єднання «ОстаNNя барикада», кандидата в депутати за списком БНУНС від «Народної самооборони».

Злочинці викрали комп`ютер (ноутбук) і гроші. В результаті злочинних дій, після першого пограбування, був скасований літературний фестиваль в Полтавській області, тепер під загрозу поставлено проведення літературно-музичного фестивалю «День незалежності з Махно», який художнє об`єднання «ОстаNNя барикада» планує провести в м. Гуляйполе Запорізької області 24-25 серпня.

Обком