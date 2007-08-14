Квартиру соратника Луценка пограбували другий раз за два тижні
11:57, 14 серпня 2007Суспільство
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Злочинці викрали комп`ютер і гроші
|Олесь Доній
Злочинці викрали комп`ютер (ноутбук) і гроші. В результаті злочинних дій, після першого пограбування, був скасований літературний фестиваль в Полтавській області, тепер під загрозу поставлено проведення літературно-музичного фестивалю «День незалежності з Махно», який художнє об`єднання «ОстаNNя барикада» планує провести в м. Гуляйполе Запорізької області 24-25 серпня.
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