Група вчених під керівництвом Рона ФОЧ’Є з Медичного центру Еразма заявляє, що їй вдалося одержати смертельно небезпечний штам пташиного грипу, який легко передається від людини до людини повітрям.

Незалежні експерти б'ють на спалах, побоюючись витоку вірусу або його застосування як біологічної зброї, повідомляє The Telegraph.

Міністр охорони здоров'я Франції Хав’єр БЕРТРАН закликає не втрачати пильність і уважно стежити за життям мутанта, передають «Вести.ru», нагадуючи, що пташиний грип H5N1 призводить до летального результату людини в 60% випадків. Поки що від нього померли 350 чоловік, оскільки до недавнього часу не існувало вірусу, що легко розповсюджується серед людей.

Комісар з питань охорони здоров'я в ЄС Джон ДАЛЛІ заявив: голландські фахівці його запевнили в тому, що вірус у безпеці, а люди, які брали участь в його створенні, поводяться відповідно до прийнятих норм. Головне – не допустити просочування інформації щодо того, які саме мутації призвели до одержання нового штаму. Втім, вже відомо, що "метод одержання виявився більш легким, ніж вважали раніше".