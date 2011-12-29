Встановлено ставки єдиного податку в Києві

Київська міська рада встановила ставки єдиного податку з 1 січня 2012 року для I та II груп підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України в м. Києві.

Відповідне рішення Київської міськради було ухвалене 1 грудня 2011 року (№722/6958).

Згідно з документом, для першої групи «спрощенців» із наступного місяця встановлюється ставка податку на рівні 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року; для другої групи — 20%.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності".

Законом визначено чотири групи підприємців, які зможуть працювати за спрощеною системою. До першої групи відносяться дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн., які не мають найманих осіб і платять від 10 до 100 грн. на місяць податку, займаються торгівлею на ринках і наданням побутових послуг.

До другої групи підприємців, до яких застосовується спрощена система, відносяться фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн. і мають право наймати 10 осіб. Для таких підприємців сплата податку визначена на рівні від 20 до 200 грн.

Закон набуває чинності з 1 січня 2012 року.