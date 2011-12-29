Як заробити на вітрі, сонці та гної

Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики, (НКРЕ) зберегла відпускні тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел, на січень 2012 року на рівні грудня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 28 грудня.

Зокрема, тариф на електроенергію, вироблену на вітроустановках, у січні 2012 р. становитиме до 122,77 коп. за 1 кВт/год, електростанціями на біопаливі – 134,46 коп. за 1 кВт/год, на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) – 84,18 коп. за 1 кВт/год, на сонячну енергію, вироблену установками, розташованими на землі, – 505,09 коп. за 1 кВт/год.

Нагадаємо, на жовтень поточного року комісія встановлювала базовий мінімальний рівень «зелених» тарифів.

Довідка УНІАН. «Зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб'єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату затвердження роздрібних тарифів на електроенергію для енергозабезпечуючих компаній на наступний місяць.