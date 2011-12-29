Україна відмовилася від експорту нафти і газу

Кабінет міністрів України своєю постановою встановив квоту на експорт сирої нафти українського походження в 2012 році на рівні 0 тонн. Квота на експорт природного газу українського походження поки не визначена.

Відповідна постанова Кабміну (№ 1360 від 26 грудня) оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, квоту на експорт природного газу українського походження передбачається встановити відповідно до прогнозного річного балансу надходження і розподілу природного газу, затвердженого Кабінетом міністрів.

У постанові також відзначено, що у разі підвищення квоти на експорт нафти відповідні ліцензії видаватимуться з урахуванням рішення спеціальної комісії, створеної Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У 2010 і 2011 роках природний газ і нафта українського походження входили до переліку товарів, що підлягають ліцензуванню, однак обсяг квот з їх експорту не затверджувався.

За даними Державної служби статистики України, у січні-вересні Україна не здійснювала експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 червня 2011 року дозволила експорт українського природного газу. Закон «Про основи функціонування ринку природного газу» було доповнено положенням, яке дозволяє НАК «Нафтогаз України» та її дочірнім підприємствам експортувати природний газ, що видобувається в країні, в обсязі, затверджуваному профільним міністерством.