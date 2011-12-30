Хто і навіщо нищить Укрпатент?

Фахівці та експерти у сфері захисту прав інтелектуальної власності стурбовані діями керівництва Державної служби інтелектуальної власності, які, на їхню думку, можуть призвести фактично до руйнування системи правової охорони інтелектуальної власності.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

Останнім приводом для висловлення такої стурбованості стало звільнення 22 грудня директора Українського інституту промислової власності Алли ЖАРІЕНОВОЇ, яка очолювала установу останні 11 років, і декількох її заступників.

Фахівці та експерти, серед яких звільнений заступник директора ГП “Український інститут промислової власності” Петро ІВАНЕНКО, голова Всеукраїнського обеднання авторських та суміжних прав “Оберіг” Сергій СТУПКА, голова Всеукраїнського агентства авторських прав Юрій ГАНДЗЮК, секретар правління Національної спілки композиторів Іван ТАРАНЕНКО, вважають, що таким чином керівництво Держслужби вживає заходів із припинення роботи інституту та створення дублюючого закладу експертизи.

Також вони не виключають, що планується створення наддержавного органу СНД у складі Росії та України з можливим приєднанням Білорусі та Казахстану в галузі реєстрації «євразійських» торговельних марок.

“Виношується ідея приєднання до Євразійської патентної конвенції. Це унеможливить подальше існування Укрпатенту, призведе до відтоку до Російської Федерації коштів, що отримуються за проведення експертиз та видання патентів і свідоцтв на об’єкти інтелектуальної власності, знищить нанівець перспективу отримання Укрпатентом статусу міжнародного пошукового органу за Договором про патентну кооперацію (державами-учасницями є 150 країн)”, - йдеться у прес-релізі, поширеному на прес-конференції.

«Всупереч позиції прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА керівництво Державної служби інтелектуальної власності намагається фактично знищити Укрпатент. Трудовий колектив вже провів попереджувальну акцію протесту і має наміри продовжувати боротьбу», - повідомив П.ІВАНЕНКО.

“Ми звертаємося і до Президента, і до прем’єр-міністра, і до міністра освіти з проханням подивитися на ситуацію. Ми просили міністра створити незалежну комісію, щоб вона приїхала і розглянула це питання”, - зазначив він.

Як відомо, влітку 2011 року трудовий колектив Укрпатенту вже інформував прем’єр-міністра про спроби припинити роботу Укрпатенту.