На облаштування площі навколо НСК "Олімпійський" витратять 14,6 млн

Кабінет міністрів України вніс зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Відповідна постанова № 1369 від 28 грудня 2011 року оприлюднена на Урядовому порталі.

Зокрема, постановою передбачається, що на облаштування та благоустрій міського простору 1,5-кілометрової зони навколо Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у 2012 році буде виділено з державного бюджету 14,6 млн. грн.

Головним розпорядником цих коштів визначено "Укрєвроінфрапроект".

В цілому на реалізацію програми у 2012 році планується виділити із державного бюджету 11,505 млрд. грн., з місцевих бюджетів - 923,9 млн. грн., з інших джерел - 4,936 млрд. грн.