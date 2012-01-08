На завтра синоптики обіцяють мокрий сніг

Завтра у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Чернігівській областях місцями очікується невеликий мокрий сніг.

Тепература вночі 0-6° морозу, вдень близько 0°, в Карпатах вночі 7-12°морозу, вдень 1-6° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території мокрий сніг та дощ, температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла, у Приазов"ї 1-6° тепла, у Криму 4-9° тепла. Вітер північний, у Криму та Приазов"ї південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області у понеділок місцями очікується невеликий мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу , вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.