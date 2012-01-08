Через аномально теплу погоду в Севастополі розквітли квіти

Аномально тепла для січня погода встановилася в Севастополі - температура повітря досягає квітневих показників, розпускаються квіти, з'являються бруньки на деревах і кущах, передає РІА «Новости».

Останні сім днів у Севастополі середня температура повітря досягала 10-12 градусів за Цельсієм. Але починаючи з п'ятниці, в місті встановилася несподівано безвітряна й тепла погода, незважаючи на відсутність сонця, в деяких районах міста повітря прогріте до плюс 18 градусів.

Оновилася трава, яка набула яскраво смарагдового кольору, який зазвичай з'являється тільки в квітні. На деякі види квітів уже сідають бджоли, які з'являються зазвичай в кінці квітня. Місцеві жителі при опитуванні заявили, що раді теплій погоді, але переживають, що раннє цвітіння дерев і квітів у разі похолодання загине, і це може привести до неврожаю фруктів у 2012 році.

Море біля узбережжя Севастополя також прогрівається, і в деяких бухтах, таких як Стрілецька, вода прогрілася до 13-14 градусів.