На відкриття синагоги в Запоріжжі прибули посли Ізраїлю та Азербайджану

У Запоріжжі відбулося перше читання Тори у відкритій напередодні новій синагозі, побудованій на зразок Єрусалимського храму – основного і найвідомішого центру релігійного життя єврейського народу впродовж 11 сторіч: у період із Х століття до н.е. по І століття н.е.

Як передає кореспондент УНІАН, ще однією характерною особливістю синагоги стало облицювання будівлі, виконане з єрусалимського каменя (одного з його різновидів, що видобувається в Криму).

За словами директора добродійного фонду «Єврейська громада Запорізької області» Іллі ГЕРГЕЛЯ, запорізька синагога – друга в країні, побудована за роки незалежності України (перша відкрилася в 2010 році в Кривому Розі).

Автор проекту – відомий ізраїльський архітектор Аарон ОСТРЕЙХЕР, який спроектував більш як 180 синагог у всьому світі та останніми роками займається реконструкцією синагог в Україні.

Нова запорізька синагога, що одержала ім'я «Гіймат-Роза», будувалася впродовж 7 років за кошти меценатів. За неофіційними даними, на зведення синагоги ними було витрачено більш як 9 млн. грн.

На урочисте відкриття «Гіймат-Роза» в Запоріжжі прибули посли Ізраїлю і Азербайджану в Україні, головні рабини Ізраїлю і Росії, а також представники єврейських громад із ряду міст України.

Головний рабин Росії Берл ЛАЗАР назвав зведення синагоги унікальним випадком, оскільки головним меценатом будівництва стала людина, яка не є євреєм.

«Зараз весь час говорять про проблеми, які є між народами, про конфлікт на Близькому Сході, а тут, у Запоріжжі, ми бачимо те, що я називаю дивом: людина - не єврей вирішила побудувати синагогу для нашого народу. Це дійсно унікальний випадок», - заявив головний рабин Росії.

Приміщення нової синагоги розраховане на 450 місць: 250 чоловічих і 200 жіночих.

За словами головного запорізького рабина Нохума ЕРЕНТРОЯ, єврейська громада Запоріжжя налічує 2,5 тисячі осіб (всього в місті проживає близько 10 тисяч євреїв – УНІАН), і кількість людей, які починають цікавитися релігією і традиціями, зростає.

«Тепер їхні духовні потреби будуть повною мірою задоволені», - запевнив головний рабин Запорізької області.