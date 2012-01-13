Українці витратили у веб-магазинах близько 2 млрд. євро

Обсяг інтернет-торгівлі у 2011 році становив 1,5-2 млрд. євро.

Як пише газета “Хрещатик” (№2 від 12 січня), про це повідомив голова Асоціації учасників електронного бізнесу Павло СІДЕЛЬОВ.

Експерти асоціації обробили дані оплат банківськими картками, терміналами самообслуговування та платіжними системами й отримали розрахункову оцінку інтернет-витрат українців.

"За нашою експертною оцінкою, обсяг інтернет-торгівлі у 2011 році в грошовому еквіваленті склав 1,5-2 мільярди євро. Це більше на 30-50%, ніж у 2010 році, адже тоді був сильний спад. Скоріш за все, ця цифра ближча до двох мільярдів або навіть суттєво перевищує цю суму", — зазначив П.СІДЕЛЬОВ.

Однак, оскільки 90% інтернет-магазинів (усього їх від 7 до 10 тисяч) приймають оплату готівкою, то підрахувати реальний обсяг торгівлі досить складно, додав П.СІДЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2011 року Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю» для передачі його на розгляд Верховною Радою.

У законопроекті «Про внутрішню торгівлю» окремою статтею вперше визначено особливості роботи інтернет-магазинів. Відповідно до цієї статті, підприємець повинен буде мати офісне приміщення, в якому він здійснюватиме оформлення й зберігання документів, пов'язаних із господарською діяльністю (зокрема щодо купівлі-продажу товарів).

Також підприємців зобов'яжуть надавати покупцям інформацію про їх найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, наявність патенту або ліцензії, товари та умови договору купівлі-продажу шляхом її розміщення в каталогах, буклетах, проспектах, інформаційних мережах, зокрема, мережі інтернет.

На думку експертів, ухвалення документа призведе до підвищення вартості товарів, що реалізуються через інтернет-магазини.

В УСПП вважають, що законопроект про внутрішню торгівлю парламент може ухвалити у першому кварталі 2012 року.