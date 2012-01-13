У новорічні свята українці проміняли свинину на яловичину

У новорічні свята українці віддали перевагу яловичині над свининою й відмовилися від рису.

Про це УНІАН повідомили фахівці Укоопспілки, проаналізувавши дані про покупки на продовольчих ринках України за грудень 2011 року.

На ринках, що входять до системи Укоопспілки, з 26 по 31 грудня збільшився попит не лише на традиційно новорічні продукти, серед яких фрукти, огірки та яйця, але й на яловичину. Водночас, у передноворічні дні українці менше купували свинину й рис. Обсяги продажів на ринках споживчої кооперації України показали, що в перші три тижні грудня свинини було продано більше, ніж яловичини на 15%, а ось в останні 7 днів 2011 року ситуація змінилася: різко зросли продажі яловичини й знизилися продажі свинини. Попит на яловичину збільшився в середньому на 65%, порівняно з обсягами продажів на початку місяця.

Крім того, в передсвяткові дні на ринках знизився попит на рис. Ціна на рис у цей період практично не змінилася (в деяких областях вона зросла максимум на 0,5 грн. за кг і в середньому по Україні становила 10,15 грн./кг), проте обсяги продажів за останній тиждень грудня скоротилися на третину, порівняно з попереднім тижнем. Серед круп, що найбільш купуються перед Новим Роком, з’явилася гречка (ціна в середньому 11,25 грн./кг).

Традиційно перед Новим Роком був зафіксований попит на фрукти, в першу чергу, на мандарини. В середньому, обсяги продажів у останній тиждень грудня збільшилися майже вдвічі. Всього ж, протягом семи днів перед Новим Роком на ринках Укоопспілки було продано понад 24 млн. тонн фруктів (37% від загального обсягу продажів за грудень 2011 року - 66,5 тис. тонн, що на 9 тис. тонн більше показника за листопад 2011 року).

Обсяг продажів картоплі, яка в Україні найчастіше є основною «гарячою» стравою на святковому столі, всупереч очікуванням суттєво не зріс. У грудні на ринках споживчої кооперації картоплі було продано на 10 тис. тонн більше, ніж у листопаді 2011 року, а саме 58,7 тис. тонн.