Грабіжники прорили тунель під банкомат

Капітальна споруда

Поліціявбританському містіМанчестерірозшукуєзлочинців,якіпрорили30-метровийтунель підбанкомат, встановленийвмагазині,повідомляєБі-бі-сі.



Тунель бувобладнанийпідпорамиі світлом.Вінпочинавсябілязалізничного насипупозадумагазина,проходив підавтостоянкою йфундаментомбудівлі.



Викрадачамвдалося такожпробити38-сантиметровийшарбетону,перш ніж вонидісталися добанкомата.



Поліцейськікажуть,щоне пригадуютьподібнихзлочинів, і щоце пограбуванняготувалосяпротягомтривалогочасу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter