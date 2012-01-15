Грабіжники прорили тунель під банкомат
01:44, 15 січня 2012Суспільство
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Капітальна споруда
Поліціявбританському містіМанчестерірозшукуєзлочинців,якіпрорили30-метровийтунель підбанкомат, встановленийвмагазині,повідомляєБі-бі-сі.
Тунель бувобладнанийпідпорамиі світлом.Вінпочинавсябілязалізничного насипупозадумагазина,проходив підавтостоянкою йфундаментомбудівлі.
Викрадачамвдалося такожпробити38-сантиметровийшарбетону,перш ніж вонидісталися добанкомата.
Поліцейськікажуть,щоне пригадуютьподібнихзлочинів, і щоце пограбуванняготувалосяпротягомтривалогочасу.
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