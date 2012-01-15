Грабіжники прорили тунель під банкомат

01:44, 15 січня 2012
Суспільство
2756 0

Капітальна споруда

Поліціявбританському містіМанчестерірозшукуєзлочинців,якіпрорили30-метровийтунель підбанкомат, встановленийвмагазині,повідомляєБі-бі-сі.

Тунель бувобладнанийпідпорамиі світлом.Вінпочинавсябілязалізничного насипупозадумагазина,проходив підавтостоянкою йфундаментомбудівлі.

Викрадачамвдалося такожпробити38-сантиметровийшарбетону,перш ніж вонидісталися добанкомата.

Поліцейськікажуть,щоне пригадуютьподібнихзлочинів, і щоце пограбуванняготувалосяпротягомтривалогочасу.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter