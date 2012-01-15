Міськрада взялася за пасивне куріння
04:04, 15 січня 2012Суспільство
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Повідомлення з Донецька
У Донецьку на громадські слухання винесено проблему пасивного куріння в громадських місцях міста.
Як повідомили УНІАН у донецькій обласній організації Комітету виборців України, за ініціативою КВУ, а також членів коаліції «Донбас без тютюнового диму» в міській раді почалися консультації з громадськістю на тему: «Проблема пасивного куріння в громадських місцях і шляхи її вирішення».
За результатами консультацій 1 березня в сесійному залі міськради відбудуться громадські слухання з цієї теми.
В управлінні з питань зв'язків з громадськістю міськради повідомили, що пропозиції і зауваження від жителів Донецька прийматимуться до 23 лютого.
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