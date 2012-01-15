Міськрада взялася за пасивне куріння

У Донецьку на громадські слухання винесено проблему пасивного куріння в громадських місцях міста.

Як повідомили УНІАН у донецькій обласній організації Комітету виборців України, за ініціативою КВУ, а також членів коаліції «Донбас без тютюнового диму» в міській раді почалися консультації з громадськістю на тему: «Проблема пасивного куріння в громадських місцях і шляхи її вирішення».

За результатами консультацій 1 березня в сесійному залі міськради відбудуться громадські слухання з цієї теми.

В управлінні з питань зв'язків з громадськістю міськради повідомили, що пропозиції і зауваження від жителів Донецька прийматимуться до 23 лютого.