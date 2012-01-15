Підлітки за ніч винесли зі складу 9,5 тонн збіжжя

У Кіровоградській області міліція затримала трьох жителів Маловисківського району, 1992 і 1995 років народження, які викрали з орендованого фермером складу 9,5 тонн збіжжя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Злодії вирішили, що потрапити до складу, розташованого на околиці райцентру, нескладно через погану охорону. Зберігати крадене збіжжя планували в одного з учасників злочину, який жив неподалік.

Вони вночі розібрали дах складу, потрапили всередину, зсипали крадене у мішки і тим же шляхом залишили приміщення. Оскільки транспорту в них не було, мішки переносили самотужки. Частину вкраденого зловмисники продали оптовим покупцям, частину насіння соняшнику обміняли на рослинну олію.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, а також за ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), санкція якої – покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно правоохоронці на Кіровоградщині затримали підозрюваних у крадіжці близько 4 тонн насіння з території сільськогосподарського підприємства в Ульяновському районі.