Міліція порахувала "трофейну" зброю

У Донецькій області міліція в 2011 році вилучила з незаконного обігу 628 одиниць вогнепальної зброї.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У 2011 році з незаконного обігу було вилучено зокрема 7 автоматів, 23 гвинтівки, 171 пістолет, 92 обрізи, 30 мисливських рушниць, 89 гранат, 147 одиниць зброї кустарного виробництва, 15,5 тис. патронів, 55,3 кг вибухових речовин.

Минулого року в регіоні зросла кількість виявлених фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин - 867 фактів (на 34 більше, ніж у 2010 році), зокрема вогнепальної зброї – 631 (на 24 більше).