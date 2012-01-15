Марадона потрапив до лікарні

19:21, 15 січня 2012
Суспільство
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Повідомлення з Дубая

ЛегендарнийаргентинськийнападаючийДієгоМарадонавнеділю бувгоспіталізованийводнуз клінікДубая,девінтренуємісцевийклуб "Аль-Васлуй", зсимптомаминирковоїколіки.

51-річному фахівцеві, який вминуломуобіймавпосадуголовноготренеранаціональноїзбірноїАргентини, найближчимчасом будезробленаоперація,повідомляєіспанськевидання "Marca".

Засловамилікарів, Марадонабудевиписанийвжевпонеділок, якщоне виникнеускладнень.

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