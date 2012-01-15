Марадона потрапив до лікарні

Повідомлення з Дубая

ЛегендарнийаргентинськийнападаючийДієгоМарадонавнеділю бувгоспіталізованийводнуз клінікДубая,девінтренуємісцевийклуб "Аль-Васлуй", зсимптомаминирковоїколіки.



51-річному фахівцеві, який вминуломуобіймавпосадуголовноготренеранаціональноїзбірноїАргентини, найближчимчасом будезробленаоперація,повідомляєіспанськевидання "Marca".



Засловамилікарів, Марадонабудевиписанийвжевпонеділок, якщоне виникнеускладнень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter