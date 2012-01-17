На Київщини виявили 17 нарколабораторій

Правоохоронці Київської області впродовж 2011 року виявили 17 нарколабораторій та вилучили більше півтонни наркотиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, про це йшлося під час засідання постійно діючої міжвідомчої групи з питань координації заходів, спрямованих на недопущення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Зокрема, відповідно до звітів членів групи, торік виявлено 2 тис. 781 факт незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, знешкоджено 17 нарколабораторій, вилучено більш ніж 559 кг наркотиків, до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів вказаної категорії притягнуто 1 тис. 423 особи та 389 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, знешкоджено 4 організовані групи.

Київською обласною митницею спільно з регіональним Управлінням СБУ виявлено та припинено функціонування трьох каналів контрабанди на територію України наркомістких та психотропних речовин. Злочинці, використовуючи поштові відправлення, налагодили ці канали з Португалії, Китаю та Індії, зазначили в прокуратурі.

На засіданні міжвідомчої групи обговорені проблемні питання на цьому напрямі роботи та шляхи їх подолання.