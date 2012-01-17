Fitch знизив рейтинг Газпрому

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз за рейтингом «Газпрому» з «позитивного» на «стабільний».

Про це УНІАН повідомили в агентстві.

«Довгостроковий РДЕ (рейтинг дефолту емітента) в іноземній валюті підтверджено на рівні «BBB», прогноз змінено з «позитивного» на «стабільний». Довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні «BBB», прогноз змінено з «позитивного» на «стабільний». Короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджено на рівні «F3», - йдеться в повідомленні.

Національний довгостроковий рейтинг підтверджено на рівні «AAA(rus)», прогноз «стабільний».

Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджено на рівні «BBB».

Рейтинг програми емісії боргових зобов`язань Gaz Capital S.A. підтверджено на рівні «BBB».

Рейтинг програми емісії комерційних паперів Gazprom ECP SA підтверджено на рівні «F3».

Рейтинги програми емісії боргових зобов`язань ТОВ «Газпром капітал» підтверджено на рівнях «BBB» і «AAA(rus)».

«Виходячи з самостійної кредитоспроможності «Газпрому», Fitch оцінює прогноз за довгостроковими РДЕ компанії як «позитивний». Проте прогноз змінено на «стабільний», оскільки стримується прогнозом за суверенними рейтингами зважаючи на концентрацію активів компанії в Росії й того факту, що компанія перебуває в мажоритарній власності держави. Рейтинги «Газпрому» продовжують відображати самостійну кредитоспроможність компанії», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Fitch підтвердило довгострокові рейтинги і ВАТ «Російські залізниці» на рівні «BBB», рейтинг «Русгідро» - на рівні «ВВ+», рейтинг компанії «Сухой» - на рівні «ВВ»; прогнози за рейтингами всіх компаній погіршено до «стабільного» з «позитивного».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Fitch підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Росії на рівні «BBB», погіршивши прогноз по ньому до «стабільного» з «позитивного» на фоні збільшеної політичної невизначеності й погіршення ситуації у фінансовому секторі Європи.