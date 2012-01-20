ЮНЕСКО виключила віденські бали зі списку культурної спадщини

Австрійський філіал ЮНЕСКО виключив традиційні віденські бали зі списку нематеріальної культурної спадщини країни. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Причиною такого рішення стала участь в одному з 17 традиційних віденських балів представників неонацистських організацій. Зазначається, що ультраправі з Німеччини і Австрії регулярно збираються на щорічному Балу корпорації віденських студентів (Wiener Korporationsring Ball).

За словами представників ЮНЕСКО, подібні факти не допускають перебування віденських балів у списку культурної спадщини організації, оскільки це суперечить її фундаментальним цінностям, які засновані на толерантності та повазі до чужих культур.

Віденські бали були включені до списку нематеріальної культурної спадщини Австрії в 2010 році. Для того, щоб вважатися справжнім віденським балом, захід має задовольняти низці вимог, зокрема, мають дотримуватись суворо обумовлені протоколи проведення балу.

Бал корпорації віденських студентів цього сезону відбудеться 27 січня. Під час його проведення у Відні очікуються демонстрації супротивників ультраправих рухів.