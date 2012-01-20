Відвідувач кафе відкрив стрільбу по людях і проламав двері сокирою

Сьогодні вночі у передмісті Гайсина Вінницької області у придорожньому кафе міліція затримала чоловіка за підозрою у вчиненні злісного хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї.

Як повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

З’ясовано, що між 36-річним затриманим та іншим відвідувачем кафе виникла сварка, яка переросла у бійку, під час якої чоловік дістав пістолет для відстрілу гумових куль і здійснив декілька пострілів, заподіявши одному з відвідувачів кафе рвану рану щоки.

Після цього затриманий вийшов із закладу і повернувся уже з мисливським карабіном і почав стріляти по приміщенню кафе, пошкодивши при цьому вікна, двері, холодильні камери. Під час стрілянини ніхто з людей не постраждав.

Відвідувачі закладу і персонал зачинилися зсередини та викликали міліцію. До приїзду правоохоронців хуліган сокирою пошкодив двері.

У затриманого, який був в алкогольному сп’янінні, міліція вилучила мисливський карабін АКМС та пристрій для відстрілу гумових куль ФОРТ-12Р, які, як з’ясувалося, перебували в нього на законних підставах. Зброю направлено на експертизу.

Підозрюваного затримано в порядку ст.115 КПК України.

Відносно нього за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї,) порушено кримінальну справу.