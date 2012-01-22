У Донецьку відзначили річницю Переяславської Ради

Сьогодні в Донецьку близько 30 представників партії «Русский блок» взяли участь в урочистостях, присвячених річниці Переяславської Ради.



Вони пройшли ходою від пам'ятника «Цар-пушкаа» до пам'ятника О.Пушкіну, де провели мітинг. Учасники акції несли в руках великий транспарант «Донбас - з Росією», виконаний на тлі російського національного прапора, скандуючи: «Донецьк - серце Росії», «Донбас - це російська земля», «350 років тому наш народ зробив свій геополітичний вибір», «Переяславська Рада тоді, Євроазійського союз сьогодні» та ін.



У своєму виступі біля пам'ятника О.Пушкіну голова міської організації партії «Русский блок» Кирил РИБАКОВ нагадав, що «350 років тому російський народ вигнав окупантів і був покладений фундамент Великої російської імперії... Тоді без згоди російського царя жодна гармата не могла вистрілити в Європі... Російська імперія не тільки звільнила російський народ, а й дала йому національні й релігійні свободи», - підкреслив промовець.



Водночас він зазначив, що західні іноземці завжди провокували конфлікти.



«Захід провокував не тільки гарячі конфлікти, постійно до нас підкидалися всякі бацили - чи то різного матеріалізму, чи то найстрашніше - це український сепаратизм, - сказав К. РИБАКОВ, - 100 років знадобилося українському сепаратизму, щоб покалічити і понівечити душу російського народу, колись єдиного народу... Це дезертирство з фронту жовто-блакитних полків, це і кривава петлюрівщина, і радянська українізація, і бандерівщина, і зрадницька дисиденщина 60-70-х років. Це все на гроші Заходу, вони розділили російський народ».



На думку промовця, сьогодні «російський народ роз'єднаний, роз'єднаний і націоналізований».



«Наше становище сьогодні в принципі дуже схоже з тим, яке було 350 років тому. Але ми сподіваємося, що наші сучасні політики не будуть продажними і не будуть дурніші за попередників і підтвердять, що майбутнє України тільки разом з Росією», - підсумував виступ К. РИБАКОВ.



Промовцінагадали,що двароки томупрезидентУкраїниВікторЯнуковичобіцявнадати російськіймові статусдругої державної,щотакі не буловиконано.У зв'язкуз цимприсутні вирішиливлютомупровестимітингз вимогоюдляпочаткунадати російськіймові статусрегіональної наДонбасі.