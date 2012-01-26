Після пожежі на тютюновій фабриці знайшли ще одного загиблого

Виявлено тіло ще одного загиблого під час пожежі на тютюновій фабриці в Донецьку.

Як повідомляє прес-служба МНС України, тіло третього загиблого виявлено сьогодні під час розбирання конструкцій.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня о 16:20 у м. Донецьк на території ТОВ ДП тютюнова компанія „Хамадей” в двоповерховій будівлі виникла пожежа. Загоряння ліквідували о 23:00.

Після ліквідації рятувальники виявили на території підприємства тіло одного загиблого.

Пізніше, 23 січня близько 11:00, під час розбирання конструкцій будівлі, співробітники МНС виявили тіло ще одного загиблого.

Загалом вогнем було знищено 30 т тютюнових виробів, пошкоджено обидва поверхи та покрівлю будівлі на загальній площі 4200 кв. м.

Наразі причина загоряння встановлюється.