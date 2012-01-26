У Дніпропетровську відкрили візовий центр Польщі
19:30, 26 січня 2012Суспільство
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Перший на сході країни
Сьогодні у Дніпропетровську Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян ГРАНАТ та голова Дніпропетровської обласної ради Євген УДОД урочисто відкрили візовий центр Республіки Польща.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облради.
Пункт прийому візових документів Польщі у Дніпропетровську став четвертою подібною структурою в Україні і першою на Сході країни.
Візовий центр розташований у центрі Дніпропетровська на Катеринославському бульварі, 2-525. Він розрахований на надання близько 45 віз на день.
За інформацією Я.ГРАНАТА, у 2011 р. громадянам України було видано понад 570,7 тис. польських віз різного типу.
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