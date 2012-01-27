Огризко каже, що Україну вже карають, не очікуючи санкцій

Іноземні інвестори виводять капітали з України, оскільки не впевнені у захисті свого бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це заступник голови політради «Нашої України», екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО заявив в ефірі ТВі, коментуючи перспективу введення ЄС санкцій проти України.

«Поки в Євросоюзі роздумують над введенням або не введенням яких-небудь санкцій проти України, помітним стає істотний відтік зарубіжних інвестицій з нашої держави», - сказав В.ОГРИЗКО.

На його переконання, різке зменшення іноземних інвестицій є досить відчутним «покаранням» для України.

«Iноземні інвестори не можуть вкладати гроші, якщо вони не впевнені, що за потреби зможуть захистити себе в суді. А оскільки ми спостерігаємо відсутність справедливого правосуддя, вони не ризикують, виводять капітал і згортають бізнес. Це вже є покаранням для країни», - сказав заступник голови політради «Нашої України».