Попов хоче від будівельників нових рекордів

Київська влада обіцяє максимально сприяти залагодженню усіх проблемних питань містобудівців, аби посилити досягнуту на сьогодні тенденцію будівництва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ під час наради із представниками будівельної галузі.

За словами О.ПОПОВА, у 2011 р. Києву вдалося не лише відродити будівництво, але й встановити новий рекорд за кількістю збудованого. Минулого року столиця ввела в експлуатацію 1 мільйон 501 тис. метрів квадратних житла.

«Ми готові владнати всі проблемні питання будівельної галузі, аби місто стабільно розвивалося», - сказав О.ПОПОВ.

Він повідомив, що минулого року здано в експлуатацію 22 навчально-виховних заклади та побудовано 69 амбулаторій сімейної медицини. Крім того, протягом 2011 року у Києві запрацювали транспортні розв’язки біля станції метро «Дніпро» та на примиканні просп. Науки до Столичного шосе. Збудовано станцію метро «Виставковий центр», а також 70 км. інженерних мереж, відремонтовано 26 фонтанів та розпочато програму реконструкції парків і скверів у кожному районі столиці.

Олександр ПОПОВ також зауважив, що місто буде розвиватися виключно з урахуванням інтересів мешканців, які обов’язково знайдуть відображення у Генеральному плані міста.

«Усі побажання мешканців щодо подальшої розбудови столиці знайдуть відображення у Генеральному плані міста. Після громадського обговорення Генплану його буде винесено на суд мешканців шляхом проведення місцевого референдуму», – додав голова КМДА.

Він також нагадав, що Стратегією розвитку Києва до 2025 року визначено, що у середньому столичні підприємства планують вийти на будівництво 2 млн. кв. м. житла на рік.

«Крім того, ми готуємо великий пакет інвестиційних пропозицій на Київський інвестиційний форум. Наразі маємо сформовані інвестиційні пропозиції на суму 51 млрд. грн. Думаю, інвестфорум завершиться для нас укладанням вигідних угод та домовленостей з інвесторами, а отже, вже у найближчі роки у Києві з’являться нові інфраструктурні об’єкти», – наголосив очільник КМДА.