УБОЗ заблокував Одеський аеропорт
18:32, 27 січня 2012Суспільство
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Кажуть, проводять слідчі заходи
Бійці спецпідрозділу "Сокіл" Управління по боротьбі з оргзлочинністю Міністерства внутрішніх справ заблокували будівлю Одеського аеропорту.
Про це повідомляє "Думська" з посиланням на працівників підприємства.
За їхніми словами, спецназівці нікого не випускають і не впускають до будівлі аеровокзалу.
Співробітники прес-служби КП "Міжнародний аеропорт Одеса" не відповідають на телефонні дзвінки.
У центрі громадських зв'язків облУВС Українській правді підтвердили, що на території аеропорту дійсно знаходяться УБОЗівці - вони проводять оперативно-слідчі заходи.
"Більше я вам нічого сказати не можу", - заявив співробітник ЦГЗ Володимир Шаблієнко.
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