УБОЗ заблокував Одеський аеропорт

Бійці спецпідрозділу "Сокіл" Управління по боротьбі з оргзлочинністю Міністерства внутрішніх справ заблокували будівлю Одеського аеропорту.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на працівників підприємства.

За їхніми словами, спецназівці нікого не випускають і не впускають до будівлі аеровокзалу.

Співробітники прес-служби КП "Міжнародний аеропорт Одеса" не відповідають на телефонні дзвінки.

У центрі громадських зв'язків облУВС Українській правді підтвердили, що на території аеропорту дійсно знаходяться УБОЗівці - вони проводять оперативно-слідчі заходи.

"Більше я вам нічого сказати не можу", - заявив співробітник ЦГЗ Володимир Шаблієнко.