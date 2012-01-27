В Одеському аеропорту УБОЗ проводить виїмку документації

В Одеському аеропорту співробітники УБОЗу здійснюють виїмку бухгалтерської документації в рамках кримінальної справи щодо незаконної конвертації бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН в одеській міліції, в рамках даної процедури ніяких збоїв чи незручностей для роботи інших служб аеропорту та пасажирів не відбувається.

«Про інші подробиці буде повідомлено пізніше», - зазначили в міліції.

Водночас, кореспондентові УНІАН в адміністрації комунального підприємства «Одеський аеропорт» повідомили, що адміністративна будівля аеропорту заблокована «у зв'язку з проведенням у міжнародному залі ремонтно-будівельних робіт».

В Управлінні МНС України в Одеській області пояснили ситуацію тим, що в аеропорту проходять «якісь навчання», до яких рятувальники не залучалися.

Між тим, джерело УНІАН в облдержадміністрації повідомило, що будівля аеропорту заблокована співробітниками правоохоронних органів, що пов'язано з майновим конфліктом довкола права власності на майновий комплекс «Одеський аеропорт», і нібито «йде боротьба за документи».

Нагадаємо, 8 липня 2011 року сесія міської ради проголосувала за створення на базі комунального підприємства «Одеський аеропорт» нової компанії – ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», контрольний пакет якого належить приватній структурі «Одеса ейрпорт девелопмент».

Міськрада внесла до статутного фонду майно аеропорту без злітної смуги. Ці активи одеська установа "Бюро Маркуса» оцінила у 118 млн. грн., що становить 25% у ТОВ.

Інвестор має намір протягом 3 років вкласти у реконструкцію аеропорту 180 млн. доларів і планує розпочати роботи в поточному році. Зокрема, планується побудувати термінал, який дозволить збільшити з 800 тис. до 1 млн. осіб на рік пасажиропотік і продовжити до 3200 метрів злітно-посадкову смугу.

Крім того, передбачене будівництво супутньої інфраструктури і модернізація існуючого терміналу.