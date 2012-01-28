Міліціонер примусив затриманого лежати на тротуарі

У Тернополі до дисциплінарної відповідальності притягнуто правоохоронця, який незважаючи на погодні умови примусив затриманого лежати на тротуарі в очікуванні патруля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС, приводом для проведення внутрішнього розслідування стали свідчення обурених свідків інциденту, розміщені на місцевих Інтернет-сайтах. За результатами розслідування встановлено, що інспектор Тернопільського міськвідділу міліції на законних підставах за вчинення адміністративного правопорушення зупинив нетверезого чоловіка, який не реагував на зауваження та вимоги правоохоронця.

«У присутності дружини порушник визнав свою провину. Під час затримання громадянину не було заподіяно тілесних ушкоджень та шкоди для здоров’я», – сказано в повідомленні сектору громадських зв’язків. Але зважаючи на те, що патрульний міліціонер, очікуючи черговий наряд, не врахував погодних умов та безпідставно утримував лежачого чоловіка й цим викликав справедливе обурення перехожих, його, за непрофесійні дії, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Окрім цього керівництву Тернопільського міського відділу внутрішніх справ вказано на недоліки щодо дотримання законності та службової дисципліни особовим складом.