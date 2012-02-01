Поромне сполучення між Кримом і Краснодаром зупинене

Поромне сполучення між Кримом і Краснодарським краєм Росії з 30 січня скасовано через несприятливі погодні умови.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив співробітник диспетчерської служби переправи.

«Рух поромів поновиться після покращення погоди. Коли саме - важко прогнозувати. Як Бог дасть», - сказала співрозмовник агентства.

Вона зазначила, що, за прогнозами синоптиків, несприятливі погодні умови збережуться в регіоні до п'ятниці, 3 лютого.

Республіканський комітет із транспорту та зв'язку повідомляє, що на автостанціях і вокзалах Криму припинено продаж квитків на автобуси, які прямують на російську територію через Керч.

Довідка УНІАН. Через Керченську протоку з порту «Крим» до порту «Кавказ» і в зворотному напрямку ходять два пороми. Інтервал їх руху не перевищує трьох годин, а в літній час скорочується до двох годин (за рахунок збільшення кількості рейсів). Щорічно через Керченську переправу перевозять 330 тис. пасажирів, 42 тис. автомобілів і 7 тис. тонн вантажів.