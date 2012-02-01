За вимагання хабаря затриманий посадовець Антикорупційного комітету

Працівники Служби безпеки України затримали начальника одного з районних відділень Тернопільського обласного управління Західного регіонального управління громадської організації «Антикорупційний комітет України», який налагодив схему вимагання грошей за влаштування на роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, зловмисник вимагав по 3,5 тис. євро за сприяння у працевлаштуванні на різні посади у цій структурі, попри те, що за своїми службовими обов’язками не міг цього зробити.

Співробітники СБУ затримали начальника відділу у його службовому кабінеті під час одержання частини суми – 1,5 тис. доларів – від місцевого мешканця, який претендував на посаду в організації, що має запобігати та протидіяти корупційним правопорушенням.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно правопорушника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.