За вимагання хабаря затриманий посадовець Антикорупційного комітету

05:30, 01 лютого 2012
Суспільство
3332 0

Повідомляє прес-служба СБУ

Працівники Служби безпеки України затримали начальника одного з районних відділень Тернопільського обласного управління Західного регіонального управління громадської організації «Антикорупційний комітет України», який налагодив схему вимагання грошей за влаштування на роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, зловмисник вимагав по 3,5 тис. євро за сприяння у працевлаштуванні на різні посади у цій структурі, попри те, що за своїми службовими обов’язками не міг цього зробити.

Співробітники СБУ затримали начальника відділу у його службовому кабінеті під час одержання частини суми – 1,5 тис. доларів – від місцевого мешканця, який претендував на посаду в організації, що має запобігати та протидіяти корупційним правопорушенням.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно правопорушника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter