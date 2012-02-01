Янукович: Україна повертається до вуглехімії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ анонсував повернення державної промисловості до застосування вуглехімії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції в Кіровограді, де перебуває з робочим візитом.

«Ми прийняли програму, яка буде займатися енергозбереженням, диверсифікацією джерел постачання газу в Україну та заміщення блакитного палива на інші енергоносії. Це стосується використання вугілля, причому в різних напрямках, за різними технологіями. З вугілля можна виробляти газ, паливо, мазут тощо. Це органіка, з якої можна робити різні продукти. Колись в Україні була дуже розгалужена галузь вуглехімії, потім її посунули, але ми до неї повертаємось. Життя нас повертає, і зараз ми вуглехімією будемо займатися», - наголосив Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, державні і місцеві органи влади останнім часом ведуть переговори з іноземними інвесторами щодо можливості видобутку бурого вугілля.

«Великий інтерес виявляє Китай. Я вважаю, що вирішення цього питання дасть можливість побачити шлях, як ми будемо використовувати буре вугілля. Щодо відновлення видобутку на Кіровоградщині – це цікаво для економіки регіону, для створення робочих місць, для отримання додаткових джерел фінансування бюджету. І ми будемо це робити», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. китайська компанія China Coal Technology and Engineering Group Corporation заявила про наміри інвестувати 50 млн. долл. на першому етапі в будівницство заводу з переробки бурого вугілля на рідке паливо на териториї Кировоградської області.