Легендарний київський ЦУМ закрився

Легендарний київський ЦУМ на Хрещатику з 1 лютого закрився на реконструкцію.

За попередніми планами, вона триватиме від 1 до 2 років. Компанія "Еста Холдинг", яка займається реконструкцією, пообіцяла представити киянам її концепцію вже найближчим часом. Але поки що цей проект залишається засекреченим, пише газета "Сегодня".

В компанії лише запевнили, що фасад універмагу буде збережений в незмінному вигляді, а торговельні площі будуть розширені за рахунок більш раціонального використання території внутрішнього двору.

У мерії також пообіцяли, що універмаг не змінить свій профіль. "Там буде сучасний торговий центр. Заплановано тільки перепланування всередині", - розповів заступник голови КМДА з архітектури і землі Михайло Кучук.

Водночас серед продавців ходять чутки, що на першому поверсі буде цілий продовольчий поверх – безліч невеликих магазинчиків з їжею і елітним алкоголем, а посередині – ресторан. 31 січня ЦУМ працював останній день. Він ознаменувався значними знижками та величезними чергами, які нагадали продавцям часи СРСР, коли ЦУМ був найпопулярнішим магазином - тільки тут можна було придбати дефіцитні імпортні речі з Фінляндії, Німеччини, тодішньої Чехословаччини.

Нагадаємо, наприкінці 2010 року ЦУМ перейшов у власність структур, підконтрольних Ринату Ахметову. В компанії "Еста-холдинг", що входить в структуру "СКМ", вже давно виношували плани внутрішньої реконструкції універмагу. Зокрема, розглядався варіант концепції знаменитого універмагу "Херродс" в Лондоні.

ТСН