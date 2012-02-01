У Йорданії в готелі загинула українка

12:38, 01 лютого 2012
Суспільство
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Внаслідок вибуху

30 січня внаслідок вибуху бойлера у готелі міста Амман загинула громадянка України.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, за інформацією Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві, місцева поліція з’ясовує причини та обставини загибелі нашої співвітчизниці.

Зазначена справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України в Йорданії та в Департаменті консульської служби МЗС України.

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