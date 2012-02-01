У Луганську через морози вже почали закривати виші

У двох вишах Луганська через морози призупинили заняття.

Про це УНІАН повідомили в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.

Так, у Луганському національному аграрному університеті заняття скасовані до 13 лютого.

У Східноукраїнському університеті ім. В.Даля студенти не вчитимуться до 5 лютого.

Крім того, в Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Дідоренка пари скоротили до 1 години.

У Луганському національному університеті імені Шевченка заняття тривають у звичайному режимі.