У Луганську через морози вже почали закривати виші

17:42, 01 лютого 2012
Суспільство
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Заняття скасовані до 13 лютого

У двох вишах Луганська через морози призупинили заняття.

Про це УНІАН повідомили в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.

Так, у Луганському національному аграрному університеті заняття скасовані до 13 лютого.

У Східноукраїнському університеті ім. В.Даля студенти не вчитимуться до 5 лютого.

Крім того, в Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Дідоренка пари скоротили до 1 години.

У Луганському національному університеті імені Шевченка заняття тривають у звичайному режимі.

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