У Тернополі сьогодні згорів торговельний комплекс промислових товарів «Південний» на центральному ринку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інформація про пожежу на ринку надійшла о 06.43 на пункт оперативно-диспетчерської служби обласного Управління МНС.

Після прибуття на місце пожежі рятувальник встановили, що горить двохповерхова будівля ТК із загрозою перекидання полум’я на сусідні легкозаймисті будівлі, покриті переважно пластиковою вагонкою.

Після відключення працівниками Тернопільського РЕМ споруди від подачі електричного струму рятувальники приступили до гасіння пожежі. Всього на місці події працювали 30 рятувальників Тернопільського гарнізону та шість одиниць пожежно-рятувальної техніки. Додатково до ліквідації пожежі залучалась місцева пожежна команда Тернополя.

Орієнтовна площа пожежі становила 300 м. кв. Ситуація ускладнювалась несприятливими погодними умовами, оскільки пожежникам доводилось працювати в умовах низьких температур, при мінус 22 градуси Цельсія.

Повністю ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося о 08.50.

Вогнем було знищено будівлю, а також товари у магазинах побутової техніки, побутової хімії, сільськогосподарських хімікатів, електричного обладнання та інших.

Причина виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються.