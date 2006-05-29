Вєрка Сердючка закінчує сольну кар`єру

Вєрка Сердючка піде з сцени. Про це заявив Андрій Данилко. Як з`ясувалося, Андрій для цього все ж таки має причини. Мінімум, дві.

По-перше, Вєрка Сердючка втомилася боротися з естрадним піратством. Не таємниця, що країною, паралельно із справжнім Данілко, сновигають кілька липових Сердючок. Звісно, це дуже позначається на гонорарах і гастролях Данилка.

По-друге, Данилко вирішив зайнятися продюсуванням. Мабуть, йому не дають спокою лаври сексуального тріо «Віа Гра». Хоча, як то кажуть, через чутки про розпуск колективу і після виходу з нього Надії Грановської, група помітно впала в ціні. Скориставшись цією ситуацією, Андрій вирішив створити альтернативний варіант.

Ті, хто вже мав можливість чути і бачити дівчат, кажуть, що вони цілком можуть замінити «Віа Гру», а, крім того, вигідно відрізняються від них молодістю і вокальними можливостями. Можливо, зрідка Андрій виступатиме разом з своїми янголятами, але сольну діяльність він на якийсь час перерве.

До речі, можна знайти і третє, зовсім вже просте пояснення його вчинку. Можливо, Андрій втомився від образу Вєрки Сердючки і тепер узяв тайм-аут для творчого перевтілення.

Обком