Зняті обмеження на діяльність «Ощадбанку»

Кабінет Міністрів України, Національний банк України, ВАТ «Ощадбанк» і Світовий банк підписали протокол про внесення змін у Меморандум про взаєморозуміння від 2003 року, якими були зняті обмеження на діяльність ВАТ «Ощадбанк». Про це сказано в повідомленні прес-служби банку, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як наголошується в повідомленні, підписання відбулося в рамках запропонованої другої Програмної системної позики Україні.

Як повідомлялося, раніше було передбачено, що активні операції «Ощадбанку» не повинні перевищувати 2,2 млрд. грн. за рік, а процентна ставка по залучених у населення коштах не повинна перевищувати 80% середньої ставки найбільших українських банків.

Планується, що 20 червня 2006 року Рада директорів Світового банку розгляне проект Програми, а 27 червня відбудеться її підписання в Кабінеті Міністрів України.