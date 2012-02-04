Правоохоронці кілька місяців стежили за таксистом-сутенером
І тепер знає про нього все
У Тернополі правоохоронці затримали таксиста, який забезпечував клієнтами повій.
Як передає корреспондент УНІАН, за словами начальника відділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Управління внутрішніх справ в Тернопільській області Георгія КОНДРАТЮКА, попередньо упродовж кількох місяців співробітники міліції документували протиправну діяльність таксиста.
Встановлено, що він не лише забезпечував клієнтами знайомих повій, а й домовлявся про місця інтимних зустрічей, через нього також проходили усі кошти.
За послуги чоловік брав з клієнтів 400-500 грн, з них 100 грн. віддавав повіям, решту лишав собі.
Проти затриманого таксиста порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство).
Окрім цього правоохоронці затримали двох повій, які співпрапрацювали з таксистом. Вони понесуть адміністративне покарання.