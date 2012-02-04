Правоохоронці кілька місяців стежили за таксистом-сутенером

У Тернополі правоохоронці затримали таксиста, який забезпечував клієнтами повій.

Як передає корреспондент УНІАН, за словами начальника відділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Управління внутрішніх справ в Тернопільській області Георгія КОНДРАТЮКА, попередньо упродовж кількох місяців співробітники міліції документували протиправну діяльність таксиста.

Встановлено, що він не лише забезпечував клієнтами знайомих повій, а й домовлявся про місця інтимних зустрічей, через нього також проходили усі кошти.

За послуги чоловік брав з клієнтів 400-500 грн, з них 100 грн. віддавав повіям, решту лишав собі.

Проти затриманого таксиста порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство).

Окрім цього правоохоронці затримали двох повій, які співпрапрацювали з таксистом. Вони понесуть адміністративне покарання.