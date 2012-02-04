Шахрай за 5 тис. доларів "виділив землю" під забудову

У Запоріжжі порушено кримінальну справу проти шахрая, який, представившись співробітником управління земельних ресурсів Запорізької міськради, одержав 5 тис. доларів «хабара» як плату за сприяння у виділенні земельної ділянки.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами старшого слідчого прокуратури Орджонікідзевського району Андрія МАМИЧА, «зловмисник у приміщенні управління земельних ресурсів Запорізької міськради, побачивши потерпілого в черзі на прийом, представився йому співробітником управління земресурсів, який перебуває у дружніх відносинах з начальником даного управління. Після цього пообіцяв допомогти у виділенні земельної ділянки під індивідуальну забудову в Орджонікідзевському районі Запоріжжя за 5 тисяч доларів».

За словами слідчого, потерпілий погодився і за кілька днів біля будівлі земресурсів віддав необхідний «хабар» в обмін на розписку в отриманні грошей.

«Пізніше, переконавшись в тому, що мобільний телефон, який йому дали, не належить співробітникові управління земресурсів, чоловік звернувся до міліції», - розповів А. МАМИЧ.

Встановити і затримати зловмисника вдалося упродовж кількох годин.

«Давши потерпілому вигаданий номер телефону, в розписці про отримання грошей зловмисник вказав свої реальні дані», - пояснив А. МАМИЧ.

На сьогоднішній день дії лже-співробітника управління земельних ресурсів кваліфіковані як скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.190 і ч.4 ст.27, ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України – «шахрайство» і «організація дачі хабара».

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.