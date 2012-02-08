Мінекономіки порахувало зростання ціни на газ

06:06, 08 лютого 2012
Суспільство
2695 0

Імпорт природного газу до України у січні 2012 року здійснювався за цінами 430 дол. і 397,47 дол. за 1 тис. куб. м.

Про це сказано в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, оприлюдненому на сайті відомства.

У повідомленні наголошується, що газ у січні ввозився до країни за десятьма контрактами: 397,47 дол. за 1 тис. куб. м – в першому випадку і 430 дол. за 1 тис. куб. м – в другому-десятому.

Коригуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ у січні 2012 року збільшився на 1,2% – з 2,2303 до 2,2575.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінекономрозвитку, митна вартість партій природного газу у 2011 році становила:

- січневих 264 дол. і 266,5 дол. за 1 тис. куб. м,

- лютневих і березневих - 263,04 дол. за 1 тис. куб. м,

- квітневих - 296, 280 і 297,58 дол. за 1 тис. куб. м,

- травневих - 280 і 297 дол. за 1 тис. куб. м,

- червневих - 280 і 297,58 дол. за 1 тис. куб. м,

- липневих - 280, 297,58 і 320 дол. за 1 тис. куб. м,

- серпневих - 320, 353,84 і 367 дол. за 1 тис. куб. м,

- вересневих - 353,84 і 367 дол. за 1 тис. куб. м,

- жовтневих - 353,84 і 367 дол. за 1 тис. куб. м,

- листопадових - 412 і 397,47 дол. за 1 тис. куб. м,

- грудневих - 412 і 397,47 дол. за 1 тис. куб. м.

Відтак, ціна імпортного газу для України в першому кварталі 2011 року зросла до 264 дол. за 1 тис. куб. м порівняно з 252 дол. за 1 тис. куб. м у четвертому кварталі 2010 року. У другому кварталі 2011 року вона становила близько 297 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – близько 354 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

Окрім НАК «Нафтогаз України», природний газ до України імпортують хімічні підприємства бізнесмена Дмитра ФІРТАША, які одержують середньоазіатський газ через його компанію Ostchem Holding Ltd.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter