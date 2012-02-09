Польща має намір відкрити консульство в Донецьку

Польща має намір відкрити своє консульство в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ повідомив на спільній прес-конференції с міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ у Києві.

«Вчора ми попросили наших українських колег, щоб вони надали нам згоду на відкриття чергового польського консульства в Донецьку», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Він запевнив, що до фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу польські консули працюватимуть у дві зміни.