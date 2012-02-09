Податковій міліції заборонили маски-шоу

Спеціальним підрозділам податкової міліції відтепер заборонено використовувати захисні маски під час проведення операцій.

З відповідним розпорядженням вже ознайомлені регіональні підрозділи на місцях, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

«Ми йдемо на цей крок свідомо, щоб припинити різного роду чутки та інсинуації, які час від часу виникають навколо нашої роботи. Нам, як органу, який бореться лише з економічним криміналітетом, нічого приховувати від суспільства. Якщо до вас прийшли озброєні люди в масках, знайте: це не податкова міліція», - зазначив начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ під час оперативної наради.

На його думку, такий крок сприятиме прозорості та відкритості в роботі його підлеглих.