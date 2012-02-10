СБУ попереджає інтернет-користувачів про шахрайство

Служба безпеки України застерігає громадян не стати жертвами шахрайської схеми, яку протягом кількох останніх днів невідомі особи впроваджують через мережу інтернет.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники розповсюджують шкідливу програму-вимагач Access Download Manager сімейства Trojan-Ransom.Win32.Digitala., за допомогою якої блокують роботу операційної системи і вимагають від її користувача перерахувати кошти для відновлення працездатності роботи комп’ютера.

«Під час активізації вказаного вірусу на екрані комп’ютера з’являється повідомлення про порушення ліцензійних умов при використанні мережі Інтернет, а також номер електронного гаманця одного з банків (163246308975), на який необхідно перевести кошти в сумі від 2 тисяч гривень та більше», - повідомили у прес-центрі СБУ і підкреслили, що «з метою психологічного впливу на користувачів, правопорушники використовують офіційні логотипи Служби безпеки України, намагаючись створити у громадян враження, що їхнє програмне забезпечення блокує спецслужба».

Значна кількість громадян України уже звернулася до СБУ зі скаргами на блокування роботи комп’ютерів та вимагання грошей за повторне підключення.

Служба безпеки України здійснює заходи, спрямовані на розшук правопорушників. Тим часом СБУ просить громадян бути розважливими, не піддаватися на вимагання та регулярно поновлювати на комп’ютерах антивірусне програмне забезпечення.