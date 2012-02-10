Вбивцю шестирічної дівчинки засудили до довічного ув'язнення

У Херсонській області Голопристанський районний суд засудив 28-річного жителя райцентру Гола Пристань до довічного ув‘язнення за згвалтування і вбивство 6-річної школярки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв`язків Управління МВС у Херсонській області, вбивство першокласниці було скоєно у вересні 2011 року.

Дівчинка гралася з іншими дітьми, і біля двору побачила незнайомого чоловіка, який попросив показати йому вихід до лісу. Дитина відправилася з незнайомцем, і зникла. Пізніше місцеві жителі нібито бачили, що незнайомець ніс дівчинку уздовж лісу на руках.

Труп школярки знайшли місцеві жителі неподалік від села. Злочинець присипав його сміттям. За висновком експертизи, дівчинку задушили, а перед цим згвалтували.

Під час відтворення подій у рамках слідства жителі села, в якому жила загибла дівчинка, ледь не влаштували самосуд над злочинцем. Тому його охороняли бійці спецпідрозділу «Беркут». На злочинця наділи каску і бронежилет, оскільки в його бік люди кидали каміння

У ході слідства стало відомо, що першокласниця - не перша жертва чоловіка. Три роки тому його було засуджено до двох років ув‘язнення за розбещення рідної племінниці.

Через резонансність справи судові засідання були закритими, і завершилися у короткий термін. Підсудний поводився спокійно, у своєму останньому слові він хоча і вибачився перед рідними убитої дівчинки, але явних ознак розкаяння або жалю не проявив.

Окрім довічного терміну, суд ухвалив стягнути з підсудного на користь матері загиблої дитини відшкодування матеріальної і моральної шкоди у сумі понад 500 тис. грн.