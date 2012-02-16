Янукович перепризначив представників у Світовому банку

Президент України закріпив функції керуючого від України у Раді керуючих Світового банку за першим віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі України.

Про це йдеться в Указі Президента № 98/2012 від 15 лютого 2012 долі.

Раніше цю функцію виконував віце-прем'єр, до функціональних повноважень якого належить організація роботи зі співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Також указом визначено, що заступником керуючого від України - членом Ради керуючих Світового банку є заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, а не міністр економіки України, як це було раніше.