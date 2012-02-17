Суд зобов'язав фірму повернути приміщення науковцям

Господарський суд Криму зобов'язав комерційну структуру повернути Інституту монокристалів Національної академії наук України нерухоме майно площею 7,5 тис. кв. м вартістю 4,2 млн. грн. у Сімферополі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

«Суд підтвердив докази наглядового відомства Сімферополя про те, що майно, яке належить Інституту монокристалів, було незаконно оформлене на комерційну структуру, і тому має бути повернуте науково-дослідній установі», - йдеться в прес-релізі.

Прокуратура не повідомила назву фірми, пославшись на таємницю слідства.

Інститут монокристалів, що знаходиться в Харкові, позбувся ряду адміністративних будівель та інших споруд у Сімферополі в 2007 році.