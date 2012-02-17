На вокзалі Сімферополя вночі шукали бомбу
11:15, 17 лютого 2012Суспільство
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Ведеться слідство
На залізничному вокзалі Сімферополя вночі шукали бомбу.
Як повідомляє прес-служба Кримського управління МНС, чоловік повідомив про загрозу вибуху на вокзалі сьогодні вночі.
На вокзал виїхали співробітники міліції, рятувальники МНС, а також кілька машин “швидкої допомоги”.
«Під час перевірки території вибухівку не знайдено. Працівники МВС затримали підозрюваних у здійсненні неправдивого виклику. Ведеться слідство», - говориться в прес-релізі.
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