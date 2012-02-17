Арбузов: Стабільності гривні нічого не загрожує
Мовляв, рух валюти теж буде прогнозованим
Стабільності курсу національної валюти України нічого не загрожує.
Як повідомляється на сайті НБУ, про це заявив голова Національного банку України Сергій Арбузов під час зустрічі з представниками Незалежної асоціації банків України.
«Питання стабільності національної валюти продовжує хвилювати не тільки комерційні і державні банки, а й кожного громадянина. Я вже неодноразово відзначав, що зараз стабільності національної валюти нічого не загрожує. Національний банк України вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільності платіжного балансу, від якого напряму залежить стабільність національної валюти», - відзначив голова НБУ.
При цьому С.АРБУЗОВ нагадав, що «минулого року платіжний баланс України зведено з дефіцитом, значно меншим за очікуваний. Час руху курсу національної валюти був прогнозованим, а ситуація на ринку — стабільною».
Крім того, він відзначив, що поточного року Нацбанк також вживає необхідних заходів для утримання «нормального - позитивного або нульового - платіжного сальдо».
«І можна з упевненістю говорити про те, що рух валюти також буде прогнозованим. Ми поки не бачимо передумов для глибокої девальвації або ревальвації», - говорить С.АРБУЗОВ.